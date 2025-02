Sorpresa: il bilancio si è ristretto 

Il segno meno di 6 milioni di euro davanti al bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Arbus ha reso ancora più frizzante il dibattito in Consiglio comunale. Una “scure” sul documento contabile che da 25 milioni di euro del 2024 passa a 19 milioni nel 2025. All’appello mancano oltre 3 milioni per opere pubbliche, viabilità e manutenzioni del patrimonio, 2 milioni e mezzo sottratti invece al sociale, personale, contributi, utenze. «É la dimostrazione – ha detto il consigliere di minoranza, Agostino Pilia - che fino al 2023 avete avuto uno sponsor in Regione, un assessore che vi ha sostenuto, nel 2024 le vostre forze non sono bastate a chiudere in pareggio». Ottimista il sindaco, Paolo Salis: «Aspettiamo la fine dell’anno. Le variazioni e i progetti in corso ci daranno ragione. Continuerò sulla strada delle decisioni impopolari, ma importanti per cambiare il volto del paese».

I conti in meno

E se il primo cittadino ha aperto il confronto sostenendo che «c’è poco da dire, la parte più importante è stata discussa nel punto precedente con l’approvazione del documento di programmazione, il bilancio è soprattutto tecnico, riporta le cifre che abbiamo appena elencato, associate alle opere pubbliche», i consiglieri di opposizione da dire sulle ricadute della manovra ne hanno avuto tanto. «Partendo dalle entrate tributarie – ha incalzato Gianni Lussu - il calo è progressivo: dal 2022 al 2024 abbiamo perso 400 mila euro, nel 2025 un meno di circa 200 mila. E la lotta all’evasione tanto decantata? E i trasferimenti pubblici? I 5 milioni nel 2024 scesi a 3 milioni 900 mila euro». Per Pilia «aiamo di fronte ad una maggioranza di proclami, lontana dal paese reale e dai suoi bisogni. Meno 250 mila euro di fondi extratributari, come mense e trasporto scolastico. Uno spreco arriva dall’Unione dei Comuni per mancato affidamento della gestione dei rifiuti alla stessa società, ciascun Comune va per conto suo. Anche il servizio di Polizia locale dovrebbe essere unico».

Opere pubbliche

«La parte più oscura – ha detto Lussu - riguarda le opere con fondi ballerini : ora ci sono poi scompaiono. Ne cito due: la chiesa di Santa Barbara e Piazza San Lussorio. Inserite nel programma 2025, si scopre che non hanno la copertura finanziaria. A questo punto o c’è un falso in bilancio oppure un errore nel piano triennale».

L’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani, ha chiarito: «I soldi per quest’anno non ci sono. A breve in Giunta modificheremo il Piano e le opere senza copertura saranno trasferite al secondo anno. Ci sarà tutto il tempo per recuperare le risorse necessarie. La nostra parola d’ordine continuerà a essere "programmazione”: il filo che collega l’azione amministrativa».

Parole che non hanno convinto la minoranza. «Un bilancio che non dà riposte ai problemi della gente e ai bisogni del territorio, il nostro voto è contrario», ha concluso il capogruppo Michele Schirru.

