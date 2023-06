Sorpresa: Gianni Dessì lascia il Consiglio comunale 

Primo colpo di scena nel post-elezioni di Senorbì: Gianni Dessì si è dimesso senza attendere la prima seduta del Consiglio comunale appena eletto. La decisione è stata presa per «sopraggiunti impegni di carattere personale e familiare».

Dessì, ex funzionario dell'assessorato regionale all'Agricoltura e amministratore di lungo corso (vicesindaco e assessore nella prima Giunta Sanna, è stato sia in maggioranza che in opposizione), a capo della lista “Insieme–Senorbì, Arixi, Sisini” alle recenti comunali ha ottenuto 240 voti (8,5 per cento delle preferenze) che gli hanno garantito un seggio nell’assemblea consiliare. Al suo posto entrerà in Consiglio Marco Melis, il candidato più votato della lista (58 preferenze).

Il sindaco Alessandro Pireddu, riconfermato alla guida del paese con una maggioranza schiacciante, ha concesso l’onore delle armi all’avversario dimissionario: «L’Aula avrebbe beneficiato dell’esperienza e della competenza di Dessì».

Per il primo cittadino questi sono giorni di riflessione, in vista della formazione della nuova Giunta. Quasi scontate le conferme di Carlo Mascia e Filippo Follesa, veri e propri recordman di consensi (273 e 271); è possibile l’ingresso nell’esecutivo di Luca Sirigu che, rispetto alle scorse elezioni, ha fatto un clamoroso balzo in avanti nel gradimento degli elettori, passando da 80 a 181 preferenze. «Ora arriva il bello – dice Sirigu – lavoreremo per rendere Senorbì un posto sempre migliore». (sev. sir.)

