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Basket B.
03 maggio 2026 alle 00:03

Sorpresa Esperia: sbanca Brindisi al supplementare 

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Dinamo Brindisi 87

Esperia Cagliari 91

(dopo 1 tempo supplementare)


Dinamo Brindisi : Greco 1, Costabile 2, Stankovic 15, Mazzeo ne, Sannelli ne, Paciulli ne, Pulli 6, Gonzalez 20, Di Ianni 23, Sapiega 17, Cisse 3. Allenatore Cristofaro
Confelici Carni CA : N. Manca 6, Cabriolu 2, Giordano 14, Potì 9, Frattoni 24, Thiam 2, Picciau 14, Locci 7, Pili 5, Morgillo 8. Allenatore F. Manca
Parziali : 23-19; 39-42; 57-60, 78-78


Un colpo da applausi. L’Esperia sbanca Brindisi in Gara 1 dei quarti di finale playoff di B Interregionale e si guadagna il match point da sfruttare mercoledì (20.30) al PalaPirastu. Un successo pesante, strappato con carattere su un campo caldissimo e inviolato per tutta la prima fase del campionato.
Con Nicola Manca e Morgillo recuperati in extremis, la Confelici ha interpretato la partita con personalità, arrivando a toccare anche il +11 nel terzo quarto. Brindisi ha ribaltato l’inerzia nel finale, ma i cagliaritani hanno saputo rialzarsi rimandando il verdetto all’overtime. Qui, a fare la differenza, è stata la maggiore lucidità degli esperini, trascinati da un Frattoni monumentale: 24 punti con 10/15 al tiro e 9 rimbalzi.

Cenni di cronaca
Dopo un avvio equilibrato, Brindisi accelera e chiude avanti il primo quarto. L’Esperia, però, resta a contatto e trova il sorpasso nel finale di secondo periodo con Picciau (+3 al 20’).
Al rientro dagli spogliatoi arriva l’allungo: la tripla di Morgillo apre il break porta la Confelici al +11. I padroni di casa, però, reagiscono grazie alla fisicità di Sapiega. L’ultimo periodo è concitato: Nicola Manca segna un canestro pesante, Gonzalez risponde e Sapiega fa 1/2 ai liberi.

Il supplementare

L’ultima parola nei regolamentari è di Frattoni, che firma il pareggio (78-78) sulla sirena mandando la sfida all’overtime. Qui l’inerzia gira: un antisportivo favorisce l’allungo, poi Picciau firma i punti chiave per portare avanti i cagliaritani. Brindisi sbaglia la tripla del sorpasso, mentre Giordano chiude i conti: 81-97. Si può sognare.

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