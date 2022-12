Sorpresa! Capodanno in piazza 

Capodanno in piazza per salutare l’arrivo del 2023. Sarà l’area del multipiano a ospitare il concerto organizzato dall’associazione Amo il mio paese. Sul palco è annunciata l’esibizione di una band sarda di fama nazionale (I Tazenda) con cui le firme sul contratto dovrebbero essere imminenti. Gli artisti intrecceranno lo spettacolo con la coppia Skar & Manfree che, dopo aver annunciato ufficialmente la propria presenza, è pronta a riscaldare la piazza fino alle 2 del mattino con la musica dance. L’evento, trasmesso in esclusiva da Videolina, accende l’entusiasmo tra i commercianti. L’organizzazione, che rilancia l’iniziativa dopo l’esperienza di tre anni fa, ha pensato a un target di ospiti adeguato a tutte le fasce d’età.

L’attesa

I dettagli della manifestazione verranno svelati nei prossimi giorni, ma c’è già una certezza, attesa da chi vorrà festeggiare il Capodanno sotto casa e non ha in programma soggiorni oltre Tirreno. Alla grande adunata di via Monsignor Virgilio prenderanno parte artisti di fama nazionale, per la felicità dei titolari delle attività commerciali che auspicavano nell’organizzazione della rassegna dopo due anni di silenzio. «Un evento di questa portata - è il commento di Daniele Salerno, 38 anni, proprietario del Mood cafè - è importante per creare movimento in bassa stagione. Lo confermano i tre giorni di Halloween quando i numeri erano gli stessi di luglio. Ben vengano gli eventi promossi da giovani e sotto questo punto di vista mi troveranno sempre pronto a collaborare».

Unità d’intenti

L’evento di fine anno stimola anche Fabrizio Annarumma (39), titolare del Cafè noir. «I promotori seri di eventi stimolano anche noi commercianti. Uno spettacolo in piazza a Capodanno è utile anche per aiutarci gli uni gli altri nel mezzo della stagione invernale e darci sollievo, anche perché dopo incideranno tasse e costi di personale. È risaputo che utilizziamo gli introiti estivi per sopperire al buio dell’inverno. Tuttavia sarebbe bello e importante lavorare a una programmazione costante rispetto a limitarla a poche e diversificate rassegne». È pronto a fare la sua parte anche Gianluca Piras (43), proprietario del ristorante A volontà: «Se, come sembra, ci saranno diversi eventi noi dobbiamo garantire il servizio e siamo ben lieti di farlo. Ricordiamoci che gennaio è un mese lungo e difficile per tutti i commercianti».