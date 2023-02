Sorpresa: Cagliari batte Alghero 

Il campionato di C1 è ancora aperto. Merito del Città di Cagliari che batte 4-0 la capolista Futsal Alghero al termine di una partita perfetta. Firmano il successo Infatino con una doppietta, Tricarico e il portiere Setzu. Il Domus Chia secondo torna così a due lunghezze di distanza, dopo il successo per 3-2 nell’anticipo di venerdì contro il Villaspeciosa. In gol Tatti, Ganzo Ribas e Panduccio. Il Città di Cagliari invece consolida il terzo posto e riscatta la sconfitta rimediata mercoledì nel primo turno della fase nazionale di Coppa Italia contro il VareseLaveno per 8-4.

Successo importante in chiave playoff per l’Ichnos Sassari, che batte in trasferta 6-2 la San Sebastiano Ussana nello scontro diretto con la doppietta di Medon e i centri di Paganini, Dessanti, Cuccuru e Navarro. Al quarto posto resta il Mogoro che ha battuto 6-5 in trasferta lo ZB Iron Bridge con le doppiette di Mereu e Porru e i gol di Serra e Fois.

Salvezza

In chiave salvezza, successo pesante della Dym Sport sul Parco Cross Città di Serrenti con l’11-4 finale firmato da uno scatenato Atzori, autore di quattro gol, dalle doppiette di Dessy e Locci e dalle reti di Pilleri, Secci e Murru. Le doppiette di Porcu e Lopez Castro, oltre ai gol di Murgia e Taris, permettono alla Villacidrese di battere 6-3 in trasferta l’Oristanese. Successo esterno anche per il Futsal 4 Mori che batte 6-4 il Futsal Villasor con la tripletta di Falciani e i gol di Evangelista, Enardu e Puddu.