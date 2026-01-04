sorpresa Buddusò, il Tempio capitola 

Buddusò 1

Tempio 0

Buddusò (4-4-2): Faralli, Degoicochea, Barilari (32’ st Ortis), Mane, Usman, Braily, Barracca, Castelnoble, Sambiagio (33’ st Gomis), Gassama, Uleri (43’ st Delogu). In panchina Sanna, Fideli, E. Marrone, D. Marrone, Ghisu, Cernovs. Allenatore Terrosu.

Tempio (4-3-3): Idrissi, Montisci, Gning, Brincas, Sosa (32’ st Sabino), Sanna, Carboni (19’ Linaldellu), Caversan (19’ Corraduzza), Lemiechevsky, Dimitrjevic, Casu. In panchina Inzaina, Masia, Nativi. Allenatore Cantara.

Arbitro : Allotta di Gradisca d’Isonzo.

Rete : 18’ st Castelnoble.

Buddusò. Un rimaneggiato ma ottimo Buddusò batte di misura un Tempio che forse si è presentato al Borucca un po’ presuntuoso dall’alto della sua superiore classifica. Partita godibile a tratti ma con pochi tiri. Al 14’ del primo tempo Faralli in tuffo mette in angolo una punizione di Sanna. Al 40’ Idrissi con un’uscita perfetta vanifica una bella azione locale. Al 18’ della ripresa azione corale dei ragazzi di Terrosu: scambio tra Barracca e Sambiagio che porge a Castelnoble per il diagonale che porta al gol che decide la disputa. La reazione del Tempio non si fa attendere e si concretizza con una traversa al 40’ con Faralli però ben piazzato. Il forcing finale dei galluresi è sterile. Per il Buddusò tre punti importanti che fanno morale ma soprattutto classifica.

