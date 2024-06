Sorpresa Austria: vittoria e primato 

Olanda 2

Austria 3

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Geertruida, De Vrijm Van Dijk, Aké (al 21' del st Van de Ven); Reijnders (al 21' st Wijnaldum), Schouten, Veerman (al 35' Simons); Malen (al 27' del st Weghorst), Depay, Gakpo. All: Koeman.

Austria (4-2-3-1) : Pentz; Posch, Wober, Lienhart (al 19' del st Querfeld), Prass; Seiwald, Gril- litsch (al 19' del st Laimer), Wimmer (al 19' del st Baum- gartner), Sabitzer, Schmid (al 47' del st Weimann), Arnau- tovic (al 33' st Gregoritsch). All: Rangnick.

Arbitro : Kružliak (Slovacchia)

Reti : 6' pt Malen (aut.), 2' st Gakpo, 14' st Schmid, 33’ st Depay, 35’ st Sabitzer.

Note . Spettatori: 68.363

BERLINO. Emozioni, rimonte e cinque gol. Spettacolo a Berlino con l'Austria del maestro Ralf Rangnick che crea la grande sorpresa battendo con merito l'Olanda e vince a sorpresa il girone D. Impresa memorabile per l'Austria che va in vantaggio due volte, viene raggiunta dall'Olanda che cede alla fine con una micidiale combinazione Baumgartner-Sabitzer. Meritato il successo degli austriaci, ben messi in campo, con tanti giocatori protagonisti in Bundesliga. L'Olanda si fida troppo dei suoi giocolieri d'attacco, ma la difesa è approssimativa, il centrocampo fumoso, per cui le prodezze di Gakpo e Depay risultano ininfluenti: gli ottavi saranno complicati.

