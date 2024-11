Sorpresa alla Fiera, ci saranno le castagne 

Sopresa, le castagne ci saranno. Non era scontato, dopo un anno di siccità che ha decimato, non di poco, la produzione. A confermarlo, Federico Pili, presidente del Centro commerciale naturale Le Falere, organizzatore della Fiera, quest’anno orfana della Pro Loco: «Le castagne, sarde e ogliastrine, ci saranno, anche se purtroppo la stagione non è stata delle migliori per via della siccità. La Pro Loco continuerà a darci supporto logistico anche se verrà a mancare un partner importante. Contiamo di rivederla operativa al più presto perché è una risorsa fondamentale, sia a livello di organizzazione che economico e insieme possiamo davvero fare molto per il territorio». Quindi, l’edizione numero 10 della Fiera delle Castagne e del vino nuovo, dell’8, 9 e 10 novembre, è salva. Il programma è alle battute finali, con protagonista la regina dei frutti autunnali e tanto spazio alla tradizione, all'artigianato, al folklore, all’enogastronomia e alla cultura. Senza dimenticare l’intrattenimento per i più piccoli e le immancabili caldarroste a scaldare l’atmosfera. Da segnalare, ad aprire la kermesse, il convegno dal titolo “La castagna e i cambiamenti climatici”, al Tonio Dei, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Laore.

RIPRODUZIONE RISERVATA