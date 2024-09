Sorpresa Abbanoa: Sardu batte tutti e diventa presidente 

La legge del curriculum, alla fine, ha vinto: Giuseppe Sardu, 64 anni compiuti lunedì, manager di lungo corso nella gestione dell’acqua, è il nuovo presidente di Abbanoa. Ieri l’Assemblea dei soci lo ha eletto con il 96,62 per cento dei voti, al termine di una trattativa lunga quattro giorni che ha imposto ai partiti di rivedere gli accordi della scorsa settimana.

Nuovo corso

Per guidare la spa dell’acqua, l’endorsement l’aveva ricevuto Anna Maria Busia, scelta dal Pd (area Cabras). L’avvocata di Cagliari avrebbe dovuto presiedere il Cda a tre con dentro il commercialista Michele Caria, altro dem della stessa corrente interna, e l’imprenditore della formazione professionale, Cristiano Camilleri, indicato dal M5S di Alessandra Todde. I giochi erano fatti, d’accordo con la Regione, primo azionista della società pubblica con il 70,94 per cento (pari al 20 per cento dei voti). Mancava solo il via libera dei sindaci-azionisti. Ma la sera del 12 settembre, vigilia dell’assemblea sospesa, negli uffici di Abbanoa è arrivata la diffida di Luca De Angelis, uno dei ventisei candidati alla presidenza e attuale amministratore unico di Opere e infrastrutture, società in house della Regione. De Angelis ha chiesto il rispetto dello Statuto che richiede competenze stringenti per timonare Abbanoa.

La trattativa

Da quella diffida è cambiata la musica. Nell’assemblea del 13 settembre non si sono decise le cariche. Tutto rinviato a ieri. Nel frattempo il Campo largo a tradizione Pd-M5S ha rivisto la strategia: Sardu presidente, con Busia e Camilleri consiglieri. Busia ha raccolto il 45,58 per cento delle preferenze, Camilleri il 29,37. Nessuno spazio per Caria, di cui si ipotizzava un ripescaggio tra i revisori, ma nemmeno lì il commercialista – votato dal 19 per cento dell’Assemblea – ha trovato approdo. Sul presidente si poteva dare una sola preferenze, due invece sui consiglieri. La giornata di Abbanoa ha riservato anche altre sorprese: per un posto nel Cda è stato in corsa pure Chicco Porcu, ex amministratore unico di Arst, sostenuto dal sindaco di Iglesias, il dem Mauro Usai (in abbinata con Camilleri). Porcu non è andato oltre il tre per cento. Più difficile collocare politicamente Sardu, che sino all’altro giorno era fuori dai giochi. Ma per lui, visto il curriculum, si è speso il segretario dei Verdi, Francesco Muscau, che ha trovato sponda pure tra i sindaci del centrodestra, riuscendo nell’impresa di una nomina fuori programma.

L’altra elezione

Contro ogni previsione anche l’elezione del Collegio dei sindaci, ovvero i revisori dei conti. Per la presidenza sembrava sicura la riconferma di Francesco Salaris, soprattutto per via dell’apprezzato lavoro svolto in questi anni. Invece l’ha spuntata Carlo Sedda, nome gradito a Todde, che l’ha votato (e fatto votare). Decisiva, a favore di Sedda, l’astensione del Comune di Sassari che in Abbanoa ha il 4,63 per cento di quote, pari al 12,76 dei voti. Cagliari – secondo azionista con il 6,30, il 17,36 in termini di consenso – ha invece sostenuto Salaris. Seguono Nuoro (3,87% dei voti) e Olbia (2,62). Nel nuovo Collegio eletta anche Teresa Gottardi. Come revisore legale ha vinto la società Hyknos, indicata dalla Regione.

La governatrice

La presidente Todde ha commentato così l’elezione di Cda e revisori. «Nasce oggi la nuova governance di Abbanoa. Lo avevamo promesso in campagna elettorale e lo avevamo già annunciato durante i primi incontri in cui si discuteva del futuro del principale gestore del servizio idrico integrato della Sardegna. L’acqua pubblica è un bene comune e contrasteremo ogni tentativo di privatizzazione. I cittadini hanno chiesto a gran voce una totale discontinuità rispetto al passato e la nuova dirigenza lavorerà in questa direzione, al fianco delle amministrazioni e dei territori».

Il neopresidente

Chiuse le urne, all'assemblea di Abbanoa si è unito Sardu, applaudito dalle fasce tricolori. «Per me è un grande onore – ha esordito -, ma anche un dovere importante e un compito complesso. So però che ce la faremo sicuramente: Abbanoa è un'azienda che sta vicino al territorio e deve saper dialogare con le comunità e gli enti locali, i sindaci in primis. Questo è il primo fondamentale requisito per ogni successo ed è da questo che noi partiremo». Sardu lavorerà insieme a Fabio Albieri, presidente di Egas (Ente regolatore del servizio idrico integrato). Albieri ha fatto gli auguri al nuovo Cda e detto: «Siamo fiduciosi che la nuova governance saprà affrontare con competenza e determinazione i numerosi impegni che attendono la società nei prossimi mesi. Si apre ora una fase cruciale, con progetti strategici per il miglioramento del sistema».

