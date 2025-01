Sorpresa a Gavoi: il Monastir cade e perde il comando 

Taloro 2

Monastir 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro, Sau, Castro, Piriottu; Delussu, Secchi, Mura (17’ st Vacca); A. Fadda (17’ st Falchi), Pusceddu (28’ st Mereu), Mele (44’ st Funaro). In panchina Diana, Porcu, Lapia, Cidu, Saba. Allenatore Pinna.

Monastir (4-3-3) : Daga, Pinna, Madero, Porru, Arzu (35’ st Manca); Feola (41’ st Corda), Frau, Naguel; Cocco (35’ st Sanna) Sarritzu (20’ st Riep), Nurchi. In panchina Stevanato, Zurbriggen, Massoni, Masia, Arangino. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nella ripresa, 33’ Secchi, 37’ (r) Falchi.

Note : ammoniti Castro, Porru, Sau, Falchi, Madero.

Gavoi. Non conta che il Taloro si presenti a -24 dal Monastir. Nel calcio vince chi segna e la squadra di Gavoi lo fa due volte in 4’: una mazzata anche per una fuoriserie come il Monastir, che al Maristiai incassa un secco 2-0 (secondo ko in campionato) e perde pure la vetta della classifica, ora in mano al Budoni. Il clamoroso successo dei barbaricini, che prima di Natale avevano frenato la corsa della Nuorese, è un infuso di positività: la cura Pinna, appena confermato per il resto della stagione dopo l’esonero di Marinu, dà i primi frutti: 4 punti in 2 gare. Così i rossoblù escono dal tritacarne dei playout.

Primo tempo

La capolista prova a fare la voce grossa rendendosi pericolosa con Nurchi (10’) e due volte con Cocco, fra il 13’ e il 22’, ma la mira non è quella delle giornate migliori. In mezzo un’occasione per Antonio Fadda che s’incunea in area ma perde lucidità al momento della conclusione. Al 41’ Sarritzu di testa chiama a una presa volante Massimo Fadda. Poi Mele prima della conclusione da posizione invitante è anticipato da Madero.

Uno-due terrificante

L’equilibrio si rompe al 33’ della ripresa con Secchi che, di testa, sorprende Daga e fa esplodere il pubblico di fede rossoblù. I barbaricini non badano ad alzare muri e anzi, affrontano a testa alta un avversario dal tasso tecnico superiore. Al 37’ crolla il Monastir. Falchi, subentrato ad Antonio Fadda, conquista un rigore e lo trasforma mettendo il punto esclamativo all’incontro.

