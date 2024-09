Sorprendente “Thelma” Un debutto da applausi 

Se si aspira a far colpo con un debutto cinematografico degno di questo nome, non basta certo avere una buona idea tra le mani. Alla storia che si intende raccontare, per quanto originale e brillante possa essere, deve corrispondere un orientamento narrativo ben inserito nel contesto. Parallelamente, gli elementi tecnici serviranno non solo a render lo svolgimento chiaro e comprensibile, ma a far emergere tra le sequenze di immagini il significato più intimo di tutta l’operazione. Avvalendosi in più del contributo di interpreti ben selezionati, non rimarrà altro che trovare la persona giusta a metter insieme gli ingredienti. Conscio di tutto ciò, lo scrittore Josh Margolin compie il suo esordio in regia con “Thelma”, originale mix di commedia, dramma e azione che attinge da fatti realmente accaduti per esporre le vicende di una pensionata disposta a farsi strada da sola pur di lottare contro le ingiustizie della società.

La storia

Rimasta vedova e sola in casa, Thelma riceve le visite di suo nipote Danny, che insieme ai genitori provvede ad assisterla nelle esigenze di prima necessità e ad aggiornarla sulle curiosità più comuni allo stile di vita moderno. In una giornata come le altre, una telefonata sospetta la informa che Danny è stato arrestato. Per pagare la cauzione, la signora segue alla lettera le indicazioni di uno sconosciuto e provvede impulsivamente a versare la somma di diecimila dollari in una casella di posta. Dopo aver scoperto che si è trattato di un inganno, Thelma prova una forte amarezza e teme che il peso degli anni abbia gravato sull’errore commesso. Senza perdersi d’animo, comincia una caccia al truffatore per riavere indietro i soldi, incurante delle apprensioni familiari o delle difficoltà che troverà lungo il cammino. Sulla scia di un bizzarro road movie, il titolo costruisce la sua formula stratificandosi su più livelli: a colpire è innanzitutto l’effetto comico suscitato dalla protagonista, che in una tenacia incrollabile mostra con ironia le difficoltà di una persona anziana nel far fronte anche alle situazioni più semplici e apparentemente scontate. A rendere il tutto ancora più esilarante è l’inserimento di alcuni ammiccamenti al genere thriller e allo spy movie, sorretti da calzanti arrangiamenti musicali e movimenti di macchina capaci di generare un contrasto irresistibile tra il personaggio e le improbabili situazioni in cui s’imbatte. Di pari passo, assumendo un tono leggero ma ugualmente incisivo, si riflette sulla situazione che interessa l’età senile, leggibile soprattutto nella dicotomia di un corpo che non risponde più come un tempo e che parallelamente vibra di intensità, vitalità ed entusiasmo da far invidia alle generazioni più fresche e sprezzanti dei pericoli.

L’eroina

A trasmettere in maniera struggente questo attrito è la straordinaria June Squibb, perfetta nell’incarnare la maturità mostrandone senza eccedenze tutte le sfumature emotive oltre che volitive. Ne traspare un’eroina come non si era mai vista, una guerriera odierna dall’insospettabile vigore e autonomia. Spingendosi oltre la forza delle sue premesse, “Thelma” realizza i sogni di un aspirante director con un’opera capace di sorprendere, ben più profonda di quanto possa far intendere a prima vista e lucida come perfino i cineasti più navigati avrebbero difficoltà a concepire.

