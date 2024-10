Sorprendente rivelazione La forza di “Vermiglio”  

Cos’è che distingue un comune film da un documentario? Si sa, un titolo cinematografico vanta per definizione una serie d’elementi espressivi che nella loro sintesi non puntano semplicemente a raccontare una storia, ma a suggestionare lo spettatore attraverso vari accostamenti visivi ed uditivi per interrogarlo appellandosi al cuore prima che alla mente. Di altra natura è fatto l’altro versante, che senza mancare della dimensione creativa mira principalmente ad esporre nel dettaglio l’oggetto posto in analisi con l’ausilio del materiale raccolto. Può succedere però che dall’equilibrio perfetto dei due linguaggi ne fuoriesca un’opera tanto verosimile da sembrare quasi ripresa dal vivo e insieme capace della fascinazione che solo l’arte è in grado di suscitare. In questa ristretta cerchia, fresco di premiazione a Venezia e ora in corsa agli Oscar nella categoria di miglior film straniero, da mostra di sé il sorprendente “Vermiglio”, terzo lungometraggio della regista altoatesina Maria Delpero che affidata nuovamente alle meraviglie della cinepresa riscopre l’amore per la propria terra d’origine intrecciando il racconto storico alla nostalgia di un luogo ancora impresso nella memoria.

La storia

Durante la seconda guerra mondiale, dopo esser sfuggito al fuoco nemico, Pietro trova asilo a Vermiglio, un piccolo comune del Trentino-Alto Adige situato al confine con la Lombardia. Ad accoglierlo in casa è Cesere, professore e capofamiglia con una moglie e tanti figli a cui badare. Per ricambiare il favore, il ragazzo offre il suo aiuto nelle faccende domestiche e segue le lezioni in classe tenute dal suo protettore. Già dal primo incontro, Pietro e la primogenita Lucia scoprono un reciproco interesse sentimentale; il loro amore sarà scandito dalla gioia delle feste di paese e dall’affetto delle persone vicine, ma dovrà anche vedersela con le complicazioni di una vita esposta alle maldicenze, alle durezze del bilancio famigliare e alle drammatiche conseguenze del caso. Tra i pendii nevosi del luogo, la narrazione accoglie i personaggi e il fluire delle vicende senza perdere di vista il suo principale focus: esporre attraverso le immagini, i suoni e l’intensità degli scambi umani il ritaglio di un mondo fatto di tradizioni, credenze e consuetudini.

Come una cronaca

Ritraendo la pura e semplice quotidianità, la regia adotta un punto d’osservazione estraneo al giudizio, motivato unicamente dalla naturale attestazione dei fatti. A ciò si associa coerentemente l’utilizzo del dialetto, efficace nel restituire in modo quasi scientifico il contesto esposto. Nel persistente senso d’isolamento che si respira, il clima pacato e disteso lascia spazio ad un itinerario dal sapore antico e attualissimo al tempo stesso, quasi stessimo partecipando alla più ovvia delle consuetudini. Fra le splendide interpretazioni del cast, Tommaso Ragno eccelle nel restituire l’austerità e la rigidezza di un padre senza alternative, piegato dall’unica scelta possibile del prendersi cura coi propri mezzi di ciò che possiede. Con la stessa forza irresistibile della quiete, “Vermiglio” compie l’esperienza del puro cinema, al centro perfetto tra realtà e finzione laddove il visibile abbraccia l’invisibile senza incappare in futili sensazionalismi. Una generosa boccata d’ossigeno per il nostro cinema, che speriamo posa ispirare a lungo nel prossimo futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA