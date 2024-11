Sorprendente Demi Moore “The Substance” vi stupirà 

Bisogna proprio ammetterlo: un ritorno di fiamma come quello che ha riportato Demi Moore alla notorietà internazionale suscita interesse e sorpresa come non capitava da parecchio. Dopo le sporadiche apparizioni che l’hanno tenuta impegnata nell’ultimo decennio, l’attrice bramava da tempo un ruolo capace di riportare all’apice la sua carriera, persa nel passato scomodo di icona anni novanta e sex symbol dal futuro radioso. Ancor più avvilita dai meccanismi disumanizzanti dello star system, troppo spesso inclini a considerare gli artisti alla stregua di un mero prodotto di consumo, è stato necessario l’intervento provvidenziale di Coralie Fargerat per salvarla dallo spettro dell’oblio. Giunta alla sua seconda regia, la director francese ha colto nel profilo della Moore ciò di cui andava cercando: una diva vittima della fama e potenzialmente incline alla dimenticanza. Da questa premessa essenziale nasce “The Substance”, film vincitore a Cannes per la miglior sceneggiatura ispirato ai capisaldi del body horror, che in un’esplosione di follia e sregolatezza unisce la satira e la critica al mondo dello spettacolo mostrando fino a che punto il feticismo della forma e l’ossessione per il successo conducono inevitabilmente alla perdita di sé.

La storia

Dopo aver occupato un posto nella Hollywood Walk of Fame, Elisabeth Sparkle si aggrappa al ricordo di una felicità lontana collaborando come ospite speciale ad un programma televisivo di aerobica. Alla decisione del produttore di rimpiazzarla con un volto giovane e fresco, la conduttrice azzarda una soluzione disperata: scoperta una sostanza che se iniettata è capace di creare “la versione migliore di se”, genera dal suo corpo una ragazza con fattezze e proporzioni perfette, ideale per dar nuovo slancio ad un percorso lavorativo sull’orlo della rovina. Ma l’utilizzo del preparato richiede una procedura estremamente rigorosa, e qualsiasi contravvenzione alle regole potrebbe portare a conseguenze inimmaginabili. Prima ancora di citare i capolavori di John Carpenter e David Cronenberg a base di deformità e mutazioni genetiche, la Fargeat antepone all’elemento “gore” l’estrema densità di dettagli a schermo e il tappeto sonoro assordante, invadendo lo spazio di comfort dello spettatore con la sensazione persistente che, da un momento all’altro, qualcosa di orribile possa fuoriuscire dallo schermo. L’eccellente sintesi di regia e scrittura, con la sola forza delle immagini, rende la narrazione chiara ed immediata; solo a posteriori entrano in gioco i dialoghi, che senza cascare in digressioni ridondanti o inopportune appaiono sempre misurati ed incisivi. In un’escalation di situazioni ai limiti del sostenibile, l’enfasi e l’esasperazione si muovono a un ritmo tanto serrato da suscitare, oltre allo sgomento, un misto di stupore e ilarità.

Le dive

Nel vivo di questo impianto, le splendide protagoniste agiscono senza tentennamenti, raffigurando con determinazione e classe il profilo di un’umanità che arriva a corrompersi irreparabilmente pur di realizzare un ideale fittizio di perfezione. Sprezzante del giudizio ben oltre la censura e le potenziali critiche, “The Substance” si erge con sorprendente audacia tra i più altri esempi della sua categoria; e come talvolta capita, ha il dono di mostrare fino a che punto la realtà possa essere più inquietante dell’immaginazione.

