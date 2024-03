Sorprende il ladro in casa e reagisce 

Fallita rapina in una casa a Capitana: uno sconosciuto ha fatto irruzione in un’abitazione per rubare, col proprietario che ha però reagito costringendo lo sconosciuto ad allontanarsi in tutta fretta. Poi la denuncia ai carabinieri della stazione di Quartu con le indagini avviate immediatamente. Sul posto sono arrivate le pattuglie della stessa stazione e del nucleo radiomobile della compagnia. È stata ascoltata la vittima. E i militari hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento e avviato le indagini per risalire al malvivente. Ricerche complicate perché il proprietario dell’abitazione non ha idea di chi possa essere stato.

Probabilmente il malvivente era convinto di trovare l’appartamento senza nessuno. Una volta entrato si è messo alla ricerca di soldi e di qualcosa di prezioso. Il proprietario però si trovava in casa. Ha sentito dei rumori e ha visto il ladro. La reazione ha fatto fuggire il bandito che ha raggiunto un’auto, parcheggiata nelle vicinanze della casa, e si è allontanato.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto nei particolari: lo sconosciuto non avrebbe lasciato tracce che potrebbero tornare utili nelle indagini. L’episodio è accaduto nella notte tra mercoledì e ieri: il padrone di casa non avrebbe visto in faccia il malvivente, e non avrebbe notato segni particolari nell’uomo.

Nessuno nella zona si sarebbe accorto di nulla. Ancora una volta i carabinieri sperano di avere qualche dettaglio utile all’inchiesta da qualche impianto di videosorveglianza presente nella zona. (r. s.)

