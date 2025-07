Sorpasso fatale dietro la tragedia 

Una tragica fatalità: una macchina che svolta a sinistra mentre la moto era già in manovra di sorpasso. Sembrerebbe essere questa la dinamica del terribile incidente avvenuto martedì pomeriggio sulla provinciale 44, in cui ha perso la vita Fabrizio Calaresu, studente di 17 anni. Il ragazzo, in sella alla Ktm 125 appena comprata per la promozione, viaggiava verso Alghero e così anche dei turisti spagnoli a bordo di una Peugeot. Tra la moto e l’auto dei villeggianti c’era anche un altro veicolo che impediva la visuale. Così il giovane non si è accorto delle freccia inserita per indicare l’imminente svolta a sinistra, verso un bed and breakfast di campagna. La vittima, purtroppo, era già in fase di sorpasso. Ha tentato comunque di tutto per evitare l’impatto. Fabrizio Calaresu ha provato ad aggirare l’ostacolo, sbattendo violentemente una mano sul faro anteriore della macchina e infine è andato a schiantarsi contro un palo della luce. Nell’urto devastante ha perso il casco. Per lui non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi tempestivi da parte del 118.

La Procura disporrà l’esame autoptico dopodiché la salma potrà essere restituita ai suoi cari. È il momento del dolore e del cordoglio per le comunità di Alghero, dove la famiglia risiede, di Olmedo dove il ragazzo si allenava nella palestra di Taekwondo e di Porto Torres, dove frequentava l’istituto Nautico con grande profitto. «Una notizia che ci lascia senza parole e ci colpisce nel profondo. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, agli amici, ai compagni di scuola e a tutti coloro che gli volevano bene», le parole del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia è anche la Federazione Italiana Taekwondo. (c. fi.)

