Sorpasso fatale, centauro morto 

Due moto che sfrecciano ad alta velocità percorrendo l’ultimo rettilineo all’uscita di Cala Gonone. Uno di loro, dopo la rotonda, tenta un sorpasso a un’auto che la precede senza accorgersi che dall’altra parte arriva un altro motociclista. L’impatto è devastante e il bilancio è tragico: un morto e un ferito in gravi condizioni trasportato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. L’incidente ieri pomeriggio sulla strada provinciale 26 tra Dorgali e Cala Gonone. La vittima è un commerciante di Dorgali, Pier Paolo Melis, 59 anni, mentre il ferito ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari è un turista veneto.

La tragedia

L’incidente attorno alle 16.30, proprio nell’ultimo rettilineo che conduce all’ingresso di Cala Gonone dopo l’ultima rotonda. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi sono entrati in collisione frontale. Ancora da verificare con certezza la dinamica, ma secondo una prima ricostruzione all’origine dell’impatto ci sarebbe un sorpasso da parte di uno dei due motociclisti. Melis era diretto verso Dorgali, forse si stava recando in paese perché doveva aprire il suo negozio di biciclette nella centralissima via La Marmora. La moto condotta dal turista veneto invece era diretta verso il centro di Cala Gonone. Una delle due avrebbe tentato il sorpasso di un’auto che la precedeva, senza accorgersi che nel senso opposto la corsia era occupata da un altro motociclista.

I soccorsi

L’impatto è stato devastante. Le due moto sono andate completamente distrutte. I due centauri sono stati sbalzati per diversi metri sull’asfalto. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. I sanitari per circa un’ora hanno tentato di rianimare Melis. L’altro motociclista invece è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari dov’è stato ricoverato in condizioni critiche. Per ore il traffico sulla strada principale e su quella secondaria da e per Cala Gonone è rimasto bloccato. Melis non era sposato e non aveva figli. Era una persona molto riservata, molto conosciuta in paese. «Una tragedia. Purtroppo il rettilineo invita quasi in modo naturale a procedere a velocità sostenuta. Quanto successo oggi non è una novità, valuteremo una riduzione del limite di velocità e l’installazione di dossi», ha detto la sindaca Angela Testone.