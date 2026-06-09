Sorpasso azzardato, muore un 44enne 

Un sorpasso azzardato andato male, il tentativo di rientrare in corsia prima dell’arrivo di un’auto in senso opposto, la carambola e il tragico schianto su un palo. È finita così, all’improvviso, la vita di Mauro Sanna, 44 anni di Villaputzu, alla guida della sua auto sulla provinciale 2 al confine tra i territori di Sestu e Assemini.

Un incidente rocambolesco nel quale purtroppo è stata coinvolta un’altra vettura, la stessa che Sanna voleva superare, all’interno della quale viaggiavano una militare e il figlio di dieci anni, finiti fuori strada e poi ricoverati entrambi in codice rosso all’ospedale Brotzu.

La tragedia

Lo schianto si è verificato verso le 20,30 sulla strada provinciale 2. La dinamica, ancora da accertare con precisione, è stata a grandi linee descritta dagli automobilisti che hanno assistito all’incidente. Quello che tuttavia sembra emergere con certezza è che all’origine di tutto sia stato un sorpasso imprudente effettuato da Sanna. Un sorpasso che però non ha tenuto conto del traffico in senso opposto, evidentemente troppo vicino per completare la manovra. Il tentativo disperato di riconquistare la propria corsia però non è andato a buon fine. Nel rientrare Sanna ha infatti tamponato la vettura che voleva sorpassare, innescando una carambola finita ad alta velocità su un palo.

Per l’uomo, originario di Villaputzu, non c’è stato nulla da fare. Nell’altra auto coinvolta invece c’era una donna al volante e suo figlio, trasportati con urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu. Il bimbo, sottoposto immediatamente a una Tac, non ha evidenziato gravi traumi. Neppure la mamma, una militare di Sestu, sembra essere in gravi condizioni dopo il ricovero.

Soccorsi

In pochi minuti la provinciale è diventata l’epicentro di un’emergenza. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia stradale e le squadre dei Vigili del fuoco che hanno però dovuto aspettare per qualche ora l’ok del magistrato di turno per la rimozione del cadavere.

La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi per ore, pattugliata anche dalle auto delle compagnie locali dei carabinieri che hanno deviato il traffico su altri tragitti. Nella notte sono stati anche effettuati i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

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