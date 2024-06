Sorpassi spericolati sulla Sp2 

Il transito nelle corsie interne della Sp2 è proibito, ma ormai lo è soltanto sulla carta: l’esasperazione degli automobilisti per una strada chiusa da quattro mesi e un’andatura spesso da processione religiosa, è salita al punto che tanti violano la disposizione di percorrere solo le corsie esterne. E i sorpassi fioccano perché molti dei paletti divisori sono spariti, travolti e staccati dalle vetture. È la scena cui da settimane si assiste sui dodici chilometri di strada provinciale che collega Carbonia a Villamassargia: da circa quattro mesi sono in corso (e, tranne gli ultimi ritocchi, sono terminati) i lavori di posa della barriera centrale che la Provincia Sud Sardegna ha commissionato per evitare nuovi lutti e tragedie. Come quelle, addirittura otto, avvenuti nel corso del 2023 e tutti dovuti a scontri frontali per invasioni della corsia opposta.

La barriera

Quanto sia salvavita la barriera in cemento (costata 7 milioni) lo ha dimostrato l’incidente avvenuto cinque giorni fa fra Barbusi e Tanì: il conducente di una vettura ha perso il controllo, ha sbandato verso la sua sinistra andando a colpire la barriera, per poi fermarsi subito dopo. Dalla parte opposta, oltre i blocchi, stavano passando delle auto: senza la parete divisoria, è stata rischiata un’altra strage.Ma ciò non toglie che il limite a 50 all’ora e il divieto di procedere solo nelle corsie esterne siano giornalmente calpestati: i sorpassi (per ora ancora vietati) sono diventati l’abitudine e per compierli gli automobilisti oltrepassano ciò che resta dei palettini flessibili che dovrebbero impedire di transitare sulle corsie adiacenti ai new jersey in cemento. «Un’ipocrisia bella e buona – accusa Federico Porcu, autotrasportatore – possiamo capire i primi tempi quando i lavori erano in corso ma ormai tutta la barriera è stata posata e queste limitazioni non hanno più senso». I sorpassi avvengono regolarmente fra auto, ma pure fra furgoni. «In molti tratti i paletti in plastica sono spariti del tutto – fa notare Antonio Fenu, lavoratore pendolare fra Carbonia e Cagliari – di fatto è ritornata ad essere una quattrocorsie anche senza i nullaosta».

La Provincia

Sul ripristino integrale della circolazione lungo la Sp2 le certezze sono relative: «Entro pochi giorni – spiega il commissario Mario Mossa - inizia la pulizia dalle erbacce delle cunette e spazi adiacenti in modo che si possa tracciare la segnaletica orizzontale e apporre quella verticale, ma sino all’esecuzione di questo intervento si deve procedere sulle corsie esterne con la massima prudenza». La Provincia è in attesa che arrivino all’azienda vincitrice dell’appalto i due attenuatori di urto da posizionare a Villamassargia e Barbusi. La riapertura totale della Sp2 potrebbe avvenire fra una quindicina di giorni o nella seconda metà di giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA