Soroptimist crea “Il giardino delle Cumbessias” 

Nei trent’anni di attività il club Soroptimist, donne impegnate in attività professionali e manageriali, ha realizzato tanti programmi. Ma se avesse anche solo salvato dall’abbandono le Cumbessias o Muristenes, le caratteristiche casette che circondano la basilica del Rimedio e che nei tempi in cui non esistevano i mezzi di trasporto accoglievano i fedeli che accorrevano ai piedi della Madonna, sarebbe da premiare. Ha fatto qualcosa di veramente grande. Da quando il “Maria Bambina” è riconosciuto centro di eccellenza per il recupero dei pazienti con problemi neurologici, le Cumbessias sistemate e arredate da Soroptimist hanno aperto le porte ai parenti dei pazienti costretti a lunghi soggiorni per stare vicino ai propri cari. Il club ha festeggiato il trentennale inaugurando il “Giardino delle Cumbessias”, uno spazio verde che fa parte delle casette.

«Abbiamo completato l’intervento iniziato 4 anni fa e realizzato con l’intervento di Fondazione Sardegna e di altre aziende perseguendo così uno degli scopi del club. Le Cumbessias oltre ad offrire uno spazio confortevole ai parenti dei ricoverati rappresentano un esempio concreto di recupero culturale e storico curato in tutti i particolari», commenta l’avvocato Gabriella Greco, presidente del Club oristanese. ( a. m. )

