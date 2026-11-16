Un paese della costa ovest della Sardegna che d’estate si dilata e d’inverno si restringe. Qui è ambientato “Omicidio a Villapedrosa”, il nuovo noir di Flavio Soriga, uscito in estate per Bompiani. La storia prende il via dall’omicidio di Antonio Maria Monni, a indagare è il carabiniere e antropologo mancato Martino Crissanti, noto ai lettori di Soriga perché già protagonista di “Neropioggia”, “Metropolis” e “Kalashnikov”. Questa volta a raccontare è Alessandra Lombardi, giornalista romana che sull’isola torna per ragioni di famiglia e, anche, per lui.

Com’è nato “Omicidio a Villapedrosa” e cosa l’ha spinta a tornare da Crissanti?

«Ho avuto la fortuna di iniziare a scrivere in un’epoca in cui intorno a me grandissimi intellettuali stavano raccontando la Sardegna fuori dagli schemi classici novecenteschi. Nei primissimi anni Duemila Sergio Atzeni era morto da poco, lasciando in eredità un percorso artistico e una voce che non avrebbero più potuto essere ignorati da nessuno. Pochi anni prima Salvatore Mannuzzu (giudice e poeta) e Giulio Angioni (antropologo e romanziere), avevano fatto scrivere a Oreste del Buono che era nato il giallo sardo. Non so se sia mai esistita una “onda gialla” nella narrativa della nostra isola, ma non è difficile immaginare perché tante autrici e autori, pur non sentendosi legati alle forme classiche del genere d’investigazione, di tanto in tanto sentono la necessità di raccontare storie di morti ammazzati. Siamo un’isola che da sempre fa i conti con la divisione tra Stato e società, tra chi viene dal Continente e noi. Il giallo ci fa tornare sempre a quei grandi dilemmi, al mistero del male e delle scelte sbagliate».

Per questo ha affidato il racconto a una giornalista romana di madre sarda, con uno sguardo insieme dentro e fuori?

«La Sardegna è un’isola complicata, con enormi differenze al suo interno. Chi viene da fuori tende a pensarla tutta uguale, da Carloforte a Bitti, da Nulvi a Villasimius. Chi in Sardegna ci vive sa che non esistono “i sardi”, o un solo modo di essere sardo, ma che come dappertutto ognuno è fatto a modo suo. Ogni estate leggiamo una lunga serie di interviste a cantanti, attrici, scrittrici, conduttori che vengono qui in vacanza e ci raccontano quanto è bella la nostra isola e quanto loro si sentano sardi perché hanno avuto una nonna, una tata o un’amica di famiglia sarda. Alessandra Lombardi, la voce narrante, è sarda solo per eredità familiare, in realtà lei è romana al 120%, nata e cresciuta al Pigneto. Però di questa patria mancata, di questa terra vicina e lontana subisce il fascino. Sa che la Sardegna che sogna lei quando è a Roma non è reale, eppure ugualmente fatica ad abbandonare quel sogno. Le appartenenze sono tutte complicate, l’importante è saperlo».