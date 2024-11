Soriga apre le danze della Ridda Selvaggia a scuola  

Il Signor Salsiccia, una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico, è arrivato dai bambini delle quarte della primaria di Lanusei, Villagrande, Cardedu e Loceri. L’autore è Flavio Soriga (illustrazioni di Riccardo Atzeni), ieri a Lanusei e Cardedu per incontrare i piccoli studenti dei due istituti comprensivi. Bastiana Marcialis ha accompagnato la sua quarta «Non è stata la solita presentazione, ma un momento culturale adatto ai bambini molto contenti per un dialogo coinvolgente con l’autore. Il festival, per i bambini e per Lanusei è una cosa positiva. C’è sempre stata una collaborazione con Tuttestorie ed è una bella iniziativa che speriamo continui».

L’assessora alla Cultura Maria Tegas è soddisfatta. «È un programma ricco, variegato e coinvolgente che abbraccia diversi comuni. L’apertura con Flavio Soriga è un valore aggiunto. Lanusei vuole sfruttare la rete tra diverse realtà, fondamentale per crescere insieme e dare delle opportunità ai più piccoli». Il programma scuole di Ridda Selvaggia, andrà avanti fino al 13 dicembre prossimo. Soriga tornerà in Ogliastra il 4 dicembre a Santa Maria Navarrese e Ilbono per incontrare le bambine e i bambini di Baunei, Santa Maria Navarrese, Urzulei, Arzana, Ilbono e Elini. (p. cam.)

