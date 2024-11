Sorgono, un patto per i pazienti 

Asl 3 e Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai uniscono le forze, per potenziare la medicina di prossimità sul territorio, grazie al progetto Snai (Strategia Nazionale per le aree interne).Ieri, a Sorgono, la sigla dell’accordo da circa 2 milioni di euro per affrontare le carenze sanitarie negli 11 comuni interessati. Interventi strategici presentati dal direttore generale Asl 3 Paolo Cannas insieme al presidente della Comunità Montana Alessandro Corona, all’assessore alla Snai Costantino Tidu.

E partendo dal rafforzamento della medicina territoriale con le cure domiciliari integrate (977.500 euro) è stata annunciata l’istituzione degli infermieri di comunità (920mila euro), il rafforzamento di telemedicina e teleassistenza, il potenziamento del percorso nascite con i consultori familiari di Sorgono, Aritzo e Desulo. Tra le novità, l’introduzione delle figure di “case manager” e “mobility manager” con gli infermieri che supporteranno i pazienti cronici nei percorsi di cura più adatti.

Nuovi servizi

«I progetti sono ai nastri di partenza e ci consentiranno di prendere in carico e anticipare più patologie tra i soggetti fragili, utilizzando tecnologie e devices. Supereremo così le difficoltà viarie e nei servizi locali», ha detto Paolo Cannas. «Si tratta di un accordo partito dal basso. Non possiamo aspettare che il paziente stia male, bensì dobbiamo andare incontro alle sue esigenze». Ha spiegato come «la telemedicina abbia drasticamente ridotto i ricoveri ospedalieri».A fargli eco il responsabile della Comunità Montana, Corona: «È un momento importante per il nostro territorio che sancisce l’inizio di un nuovo percorso per garantire ai cittadini servizi che miglioreranno la qualità della vita. L’auspicio – ha concluso – è che da questo progetto pilota possa nascere una visione nuova della sanità territoriale che sia estendibile anche a altri territori che stanno attraversando momenti difficili in ambito socio sanitario».

