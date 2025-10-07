VaiOnline
Mandrolisai.
08 ottobre 2025 alle 00:36

Sorgono: specialisti no, topi sì Infestata la postazione del 118 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella postazione 118 di Sorgono mancano medici ma ci sono i topi. Una situazione al limite della sopportabilità si protrae da mesi nella sede vicina all’ospedale San Camillo. Gli operatori sanitari denunciano la presenza costante di roditori che, passando dai rami degli alberi circostanti, riescono a penetrare nel sottotetto della struttura, e ad annidarvisi, generando disagio, preoccupazione e un evidente rischio igienico-sanitario.

Contromisure

Non si tratta di un episodio isolato: il problema è noto da tempo ed è stato segnalato più volte dai lavoratori ad Areus e al Comune di Sorgono. L'assessore comunale ai Lavori pubblici, Claudio Murru, è stato informato del problema. Accogliendo la proposta dei lavoratori riferitagli da Murru, il sindaco Franco Zedde, messo al corrente a sua volta, ha adottato subito un provvedimento: oggi gli operai taglieranno gli alberi sui quali si anniderebbero i topi. «Il resto, però, eventuale derattizzazione compresa – avverte Franco Zedde – è competenza di Areus».

Disservizi

Ma i disagi non si fermano qui. Gli operatori lamentano la mancanza di sedie e spazi adeguati per potersi riposare durante i turni, spesso lunghi e impegnativi. La richiesta è chiara: intervenire con urgenza per eliminare le criticità e restituire alla sede del 118 di Sorgono la funzionalità che merita. In attesa di risposte, cresce la frustrazione tra gli operatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 
La polemica

Salis salva per un voto Il Parlamento Ue conferma l’immunità

L’eurodeputata Avs: «Siamo antifascisti» Scontro tra Salvini e Tajani dopo il voto 