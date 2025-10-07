Sorgono: specialisti no, topi sì Infestata la postazione del 118 

Nella postazione 118 di Sorgono mancano medici ma ci sono i topi. Una situazione al limite della sopportabilità si protrae da mesi nella sede vicina all’ospedale San Camillo. Gli operatori sanitari denunciano la presenza costante di roditori che, passando dai rami degli alberi circostanti, riescono a penetrare nel sottotetto della struttura, e ad annidarvisi, generando disagio, preoccupazione e un evidente rischio igienico-sanitario.

Contromisure

Non si tratta di un episodio isolato: il problema è noto da tempo ed è stato segnalato più volte dai lavoratori ad Areus e al Comune di Sorgono. L'assessore comunale ai Lavori pubblici, Claudio Murru, è stato informato del problema. Accogliendo la proposta dei lavoratori riferitagli da Murru, il sindaco Franco Zedde, messo al corrente a sua volta, ha adottato subito un provvedimento: oggi gli operai taglieranno gli alberi sui quali si anniderebbero i topi. «Il resto, però, eventuale derattizzazione compresa – avverte Franco Zedde – è competenza di Areus».

Disservizi

Ma i disagi non si fermano qui. Gli operatori lamentano la mancanza di sedie e spazi adeguati per potersi riposare durante i turni, spesso lunghi e impegnativi. La richiesta è chiara: intervenire con urgenza per eliminare le criticità e restituire alla sede del 118 di Sorgono la funzionalità che merita. In attesa di risposte, cresce la frustrazione tra gli operatori.

