Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre 

Liste d’attesa infinite ed eterni disagi ai Cup, una caos senza fine per la sanità barbaricina, che registra il malcontento dei cittadini, stremati dai disservizi e costretti a vagliare soluzioni alternative per la refertazione degli esami.

È il caso di Antonietta Mocci (65 annui) di Atzara che racconta la propria disavventura all’ospedale San Camillo di Sorgono a seguito di una fattura all’anca. Per la donna, arruivata lo scorso 28 ottobre nel presidio del Mandrolisai a seguito di forti dolori, un primo consulto medico sfociato nella prescrizione di una risonanza magnetica da parte degli specialisti: «A seguito del consulto ortopedico - racconta la donna - mi sono recata presso una struttura convenzionata di Oristano dove ho effettuato l’esame che ha confermato la lesione ossea con una nuova richiesta diagnostica del medico».

Ma per Mocci le problematiche insorgono al ritorno al San Camillo: “Con grande stupore - aggiunge la donna - l’ortopedico presente all’ospedale ha declinato l’invito a refertare il mio esame, sostenendo che avrei dovuto effettuare una nuova prenotazione al cup. Non ho così perso tempo e una volta arrivata allo sportello, mi è stato comunicato che non era possibile effettuare prenotazioni fino al mese di dicembre».

Una doccia gelata per la pensionata atzarese che, venerdì 31 ottobre ha indirizzato una lunga lettera alla direttrice del distretto Paola Raspitzu e alla Direzione generale dell’Asl 3. Con un reclamo all’Ufficio relazioni col pubblico: «Finora - prosegue Mocci - non ho ricevuto alcuna risposta, se non quella dello specialista che mi ha negato un incontro, senza fornirmi alcuna soluzione per proseguire il percorso diagnostico». nMocci confida in una rapida soluzione: «La situazione sanitaria del Mandrolisai - si legge nella lettera indirizzata all’azienda sanitaria - è già compromessa dalla carenza di personale e servizi, e non può essere aggravata da atteggiamenti che negano al cittadino un’assistenza umana adeguata».

La direttrice amministrativa di Asl 3 Paola Raspitzu, contattata telefonicamente, è telegrafica: «Si esaminerà attentamente la segnalazione – risponde – e si attiverà il contraddittorio previsto, fornendo i dovuti riscontri alla signora».

RIPRODUZIONE RISERVATA