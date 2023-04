Sorgia: «Via al bando per il commercio all’aperto»  

La “via d’uscita” proposta agli ambulanti dall’assessore Sorgia nell’incontro di mercoledì in Comune, che consente ai gestori di camion di bar di tornare a lavorare, passa attraverso due ipotesi. La prima: un bando per assegnare quattordici postazioni già individuate in città e sulle quali c’è già il parere positivo di tutti gli uffici coinvolti (Viabilità, Attività produttive, Polizia locale etc.). La seconda: un bando già attivo (che l’amministrazione tiene aperto fino al 2024) che permette di beneficiare di uno sconto del 95% sull’occupazione del suolo pubblico a chi organizza eventi in piazza del Carmine. Una strategia dell’amministrazione, indicata già alcuni mesi fa dall’assessore Sorgia, proprio per rilanciare piazza del Carmine e che adesso potrebbe incontrare il favore degli ambulanti. Che, però, sull’assegnazione degli spazi nella piazza chiedono maggiori garanzie. «L’obiettivo dell’amministrazione è trovare le soluzioni per consentire a tutti di tornare a lavorare», aveva detto l’assessore Sorgia al termine dell’incontro di mercoledì a Palazzo Bacaredda. «Queste proposte possono rappresentare una boccata d’ossigeno per quelle attività produttive che, negli anni del Covid, hanno sofferto più di altri», aggiunge.

