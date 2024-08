Sorgia: potenziare gli ambulatori  

«La Regione può aumentare le risorse per la specialistica ambulatoriale, oggi insufficienti», secondo il consigliere regionale Alessandro Sorgia (Lega-Misto). Ad autorizzare l’incremento dei fondi è la «sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 22.07.2024».

Nel frattempo lo scenario è allarmante: «Basti pensare che molte strutture accreditate, accettano pazienti esenti sia per patologie che per reddito fino al dieci di ogni mese, oppure raggiungono il budget annuale assegnato già nel mese di maggio. In tutto questo a rimetterci», evidenzia il Sorgia, «è il cittadino sardo che per curarsi deve pagare interamente le cure».

Le strutture convenzionate, poi «sono ancora senza contratto per il 2024, nonostante siano passati due terzi dell’anno e ad oggi non sanno a quanto corrisponda il budget assegnato, stanno lavorando con la proroga di quelli del 2023».

