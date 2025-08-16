Sorgenti comunali, venti litri per ciascun utente 

Venti litri alla volta, non uno di più. In nome del buon senso ma soprattutto di un’ordinanza del sindaco di Arzana Angelo Stochino. La torrida estate ha lasciato il segno anche in un paese ricco di sorgenti. L’acqua in queste fonti defluisce seguendo il percorso naturale e non vengono o almeno non dovrebbero, essere utilizzate per altri usi. Aggiungere che l’annata è stata davvero complicata e l’amministrazione comunale, già il 22 luglio aveva dovuto prendere atto della necessità di utilizzare le fontane per approvvigionarsi d'acqua per uso domestico a causa della scarsità di risorse. La situazione non è certo migliorata. Nei giorni la nuova ordinanza, valida fino al 30 settembre, spiega come in presenza contemporaneo di più utenti nella stessa sorgente, ognuno possa prelevare non più di 20 litri consecutivamente, concedendo poi all’utente successivo di prendere anch’egli 20 litri e così via fino all’esaurimento della fila, per poi riprendere il proprio turno. Il controllo per prevenire abusi e comminare le relative sanzioni è affidato agli agenti della polizia municipale. Nella speranza che le piogge autunnali possano rimpinguare le riserve.

