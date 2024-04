Sorelle picchiate, caccia al bullo 

Caccia aperta al branco che domenica notte ha malmenato al Poetto due sorelle intervenute in difesa di un ragazzo deriso con insulti omofobi perché indossava degli abiti considerati femminili. Al vaglio della polizia le immagini di alcune telecamere recuperate nelle ultime ore dai locali del lungomare.

La dinamica

Sembra certo che ad aggredire le due ragazze sia stato un solo componente del gruppo composto da almeno sei giovani che si sarebbe diretto verso le vittime colpendole con numerosi calci: una di loro è caduta pesantemente a terra procurandosi l’incrinatura di alcune costole. La sorella è rimasta invece praticamente illesa. È seguito un fuggi fuggi generale: l’allarme è stato immediatamente lanciato da un testimone che si è rivolto alla polizia e al 112. La ferita è stata così soccorsa e accompagna all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove dopo una breve sosta al pronto soccorso, è stata ricoverata per accertamenti.

Le indagini

Sul Lungomare teatro dell’aggressione, sono immediatamente arrivate alcune pattuglie del Commissariato di via Firenze che una volta giunte nel piazzale indicato dalla telefonata, non hanno trovato nessuno. I bulli erano tutti scomparsi. Non c’era neppure il ragazzo preso di mira con insulti omofobi. E nessuna traccia delle due sorelle vittime dell’aggressione. Solo dopo la polizia ha saputo che erano finite in ospedale e che una di loro era stata ricoverata per le lesioni subite. In attesa della denuncia formale la squadra di Polizia giudiziaria ha immediatamente fatto scattare le indagini, coordinate dalla dirigente Silvia Casu e dal sostituto Commissario Gianni Noto. Durante tutta la notte, la polizia ha cercato di rintracciare i sei o sette giovani protagonisti delle attenzioni moleste ai danni del ragazzo che non avrebbe avuto alcuna possibilità di difesa. In suo soccorso sono arrivate però le due sorelle, a Cagliari per motivi di studio, che hanno invitato il branco a smetterla.

Svolta vicina

Rimproveri che hanno scatenato la furia di uno dei bulli che ha aggredito le due coraggiose sorelle, prima tirandole per i capelli e poi prendendole a calci. Le indagini sarebbero già a un bivio. La polizia ha subito individuato le vittime che dovrebbero essere interrogate nelle prossime ore in Commissariato. Nel frattempo si cerca anche di risalire a qualche testimonianza che con le immagini delle telecamere, potrebbe contribuire all’esatta ricostruzione dell’accaduto e alla individuazione dell’aggressore e degli amici. La Procura è in attesa di tutti gli elementi per aprire un’inchiesta.

