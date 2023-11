Sorcinelli e gli audio di Berlusconi  

Milano. Alessandra Sorcinelli torna all’attacco dopo che l’immobiliare Dueville ha chiesto entro dicembre la restituzione della villa di Bernareggio avuta in comodato da Silvio Berlusconi. Villa gemella a quella data a Barbara Guerra. Sorcinelli, che con Guerra è una delle ragazze assolte nel processo Ruby Ter, ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram audio di sue conversazioni con Berlusconi. Il contratto di comodato «è la consegna definitiva a voi delle case, che diventano di vostra proprietà appena possiamo» ovvero «alla fine dei processi» si sente Berlusconi spiegare.

In altri audio si parla di pacchetti di azioni di Mediolanum. «Ti do azioni della compagnia Mediolanum che distribuisce dividendi per il 10% del valore in Borsa. Avete azioni che valgono tre milioni e portate a casa 300 mila euro all’anno. È come avere contanti», «siete delle signore per tutta la vita». «Se mi dici che vuoi solo 1,5 milioni così e 1,5 in azioni - spiega il Cavaliere - ti do 1,5 milioni in azioni che ti rendono 150 mila euro, ma gli altri 1,5 milioni non rendono nulla». In uno dei reel che ha pubblicato Sorcinelli, nata e cresciuta a Cagliari, viene ripresa mentre strappa la raccomandata con cui le si chiede di lasciare la villa, mentre in sottofondo suona “Bitch Better Have My Money” di Rihanna.

