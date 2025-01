Soprintendenze, scontro tra Lega e FdI 

Ricompattata sul caso Almasri, la maggioranza fa scintille sul decreto Cultura con Lega e Fdi che vanno allo scontro diretto. In una contrapposizione che riguarda direttamente i due ministri: Matteo Salvini e Alessandro Giuli. La miccia viene accesa da un emendamento al provvedimento che è all’esame della commissione Cultura della Camera in prima lettura, in vista della sua conversione. A presentarlo come primo firmatario è un deputato della Lega, esterno alla Commissione, Gianangelo Bof. La proposta prevede di svuotare il potere delle Soprintendenze di rendere vincolante il loro assenso all'esecuzione di una serie di interventi su aree tutelate. Dall'apertura di strade alla posa, ad esempio, di condotte in zone sottoposte a tutela o di cartelli pubblicitari in prossimità di beni paesaggistici. «Un colpo di mano inaccettabile che rischia di devastare il nostro patrimonio storico e paesaggistico», protesta l'opposizione, che grida allo scandalo e punta l'indice sul ministro delle Infrastrutture Salvini che dalle sue pagine social ha messo il cappello sulla proposta. «Più semplificazione e meno burocrazia, seguendo la linea del Salva-Casa». Ma più che dall'opposizione, l'altolà arriva dal ministero della Cultura che in commissione esprime parere negativo, con richiesta di ritiro, sull'emendamento della Lega.

