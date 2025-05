Sopresa alla Ferrini: il capitano Bonu va via 

Oltre dieci anni con la fascia al braccio, quasi venti con la stessa maglia. L’esperienza alla Ferrini di Alessandro Bonu si è conclusa nei playout, dove ha guidato la sua squadra (contro l’Alghero) a una salvezza in Eccellenza che per gran parte della stagione sembrava impossibile. La formazione cagliaritana - a sorpresa - ha deciso di non proseguire con l’ormai ex capitano e bandiera. «Non avrei voluto finisse così, ma tra me e la società è emersa un’oggettiva distanza su più fronti», l’annuncio del difensore classe ‘88, che poche settimane fa ospite a Radiolina aveva detto di voler continuare a giocare.

Il saluto

Bonu ha vissuto in campo l’ascesa della Ferrini fino all’Eccellenza, conquistata nel 2015. E mantenuta, peraltro, anche grazie a un suo salvataggio su un tiro avversario a botta sicura al 98’ del match di ritorno contro i catalani tre settimane fa. Da gennaio Bonu, oltre a giocare, ha affiancato Pier Paolo Mura nella gestione della squadra dopo la promozione di quest’ultimo a capo allenatore a seguito delle dimissioni di Sebastiano Pinna prima e Bebo Antinori poi. Ma non farà lo stesso parte del nuovo progetto con Nicola Manunza in panchina: «Ora mi prendo del tempo per fare i conti con tutto questo e decidere cosa verrà dopo», le parole di Bonu.