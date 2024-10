Sopravvisse al 7 ottobre,  ventiduenne si suicida 

Tel Aviv. Il 7 ottobre dell’anno scorso era sopravvissuta al massacro al Supernova music festival vicino al Kibbutz Re’im, ma molti dei suoi amici vennero trucidati o sequestrati e da allora lo stress post traumatico non le ha lasciato scampo: Shirel Golan si è sempre più chiusa in sé stessa, fino ad arrivare al suicidio, proprio nel giorno del suo 22° compleanno, nella sua casa a Sharon, nel centro di Israele. Domenica aveva in programma di andare con i suoi genitori a Gerusalemme al Muro Occidentale e alla Grotta dei Patriarchi per festeggiare il suo compleanno, ma all’ultimo momento ha annullato il viaggio. I genitori l’hanno chiamata a lungo al telefono e dopo un’ora e mezza senza risposta, la madre si è rivolta al suo ragazzo, che è andato a cercarla e ha scoperto che si era suicidata, senza neanche lasciare una lettera. Da quel terribile giorno di un anno fa la famiglia le si era stretta attorno. «Mia madre è stata costretta a prendere la pensione anticipata per starle accanto. Non ci siamo mossi di un millimetro da lei. L’unica volta che l’abbiamo lasciata sola ha deciso di togliersi la vita», ha raccontato il fratello Eyal al notiziario Channel 12.

RIPRODUZIONE RISERVATA