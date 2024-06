Sopralluogo nel pub per gli accertamenti sull’arma del delitto 

Si sono presentati alle 15,30 di ieri, riaprendo la porta del Donegal, sotto sequestro da domenica, dopo l’omicidio di Fabio Piga. Gli agenti della Scientifica, in compagnia degli investigatori della Squadra Mobile, sono rientrati nel pub di via Caprera per svolgere degli accertamenti relativi all’arma del delitto, un coltello riconducibile al locale, e a un secondo coltello anche questo sequestrato al termine dei rilievi nella notte tra sabato e domenica. Una verifica per avere delle conferme definitive sul fatto che i due coltelli appartenessero al pub e dunque non siano stati portati da fuori, come ricostruito da subito dai poliziotti della Mobile e della Squadra Volante.

Per l’omicidio di Piga, 37 anni ex carabiniere e responsabile della sicurezza in un’importante azienda del sud Sardegna, è finito in carcere il diciannovenne Yari Fa. Il ragazzo (assistito dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu) sarebbe entrato nel bagno del locale insieme a un altro giovane. Piga, avvisato dalla fidanzata che lavora come cassiera nel pub, li ha seguiti perché c’era il sospetto che i due dovessero consumare della cocaina. Il giovane è andato via subito. Yari Fa non avrebbe gradito la presenza del 37enne. Ci sarebbe stata una colluttazione e il diciannovenne avrebbe impugnato un coltello del pub (portato probabilmente prima per tagliare la droga ma ancora non si sa da chi), sferrando un unico fendente che ha raggiunto Piga al cuore, causandone la morte in pochi minuti. (m. v.)

