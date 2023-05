Sopralluogo nel cantiere del nuovo ospedale, lavori a pieno ritmo 

A San Gavino proseguono a pieno ritmo i lavori per la costruzione del nuovo ospedale. I vertici della Asl 6 hanno fatto una visita all’enorme cantiere. «Le fondazioni del fabbricato – evidenzia il direttore generale Giorgio Carboni – sono in fase di realizzazione mentre risultano già eseguite quelle del futuro asilo nido. L’impresa ha posto in opera uno strato di 40 centimetri di materiali inerti compattati sul fondo scavo, per complessivi 5mila metri cubi: dovrà sopportare circa 1.200 metri cubi di calcestruzzo, i circa 12mila metri quadri dei tre corpi fabbricato che accoglieranno la piastra tecnologica, il blocco degenze e la parte ambulatoriale e dell’ingresso. Procede spedita la posa in opera del ferro tondo per il cemento armato della platea».

Già realizzate anche le principali viabilità di cantiere che permettono a mezzi e operatori la movimentazione dei materiali in arrivo. Nel cantiere sono attive due gru a torre, una di 70 e una di 50 metri di braccio. La parte strutturale dei tre corpi dovrebbe essere pronta per dicembre 2023. «E allo sviluppo dei piani in verticale – conclude Carboni – si potranno affiancare le altre fasi di realizzazione dei ponteggi necessari alla realizzazione delle facciate e delle parti generali di impianti».