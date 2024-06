«Sopralluogo nel campeggio? L’opposizione fa demagogia» 

«Sopralluogo al campeggio di Porto Corallo da parte della minoranza? È una loro prerogativa, entro questa settimana gli uffici gli proporranno due o tre date. Quel che non va bene è invece il chiaro intento dell’opposizione di screditare il Comune». È piuttosto dura la replica del primo cittadino Sandro Porcu al consigliere di minoranza Stefano Pili (e, in generale, a tutto il gruppo di Villaputzu Futura) dopo che, lo stesso consigliere ha ricordato la mancata risposta del Comune sulla possibilità di un sopralluogo per verificare le condizioni del campeggio messo in vendita dalla maggioranza.

«Quel che mi lascia perplesso – chiarisce Porcu – è la tempistica, e cioè perché la minoranza non ha richiesto un sopralluogo nel 2022, quando lo stesso campeggio ci è stato riconsegnato? Avrebbero visto di persona lo stato di degrado in cui versava e in cui versa tutt’ora, senza alcuna differenza. Invece non hanno proferito parola. Gli abbiamo comunque inviato le foto, possono sempre riguardarle e fare il confronto nel momento in cui faranno il sopralluogo».

Secondo Porcu, insomma, «c’è il chiaro intento da parte della minoranza di accusare il Comune di mantenere uno stato di degrado all’interno del campeggio quando invece ci è già stato consegnato in condizioni fatiscenti. Anche a causa di questo abbiamo della difficoltà nella vendita». Resta, da parte del consigliere Pili (e di una parte dei cittadini), tutta la contrarietà alla vendita «di un bene identitario che deve restare a disposizione dei villaputzesi». (g. a.)

