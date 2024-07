Sopralluogo in scuole e palestre 

In vista dell’Europeade in programma dal 24 al 28 luglio ieri il prefetto Giancarlo Dionisi con il commissario del Comune Giovanni Pirisi ha fatto un sopralluogo nelle scuole. La visita serve a valutare dove potrebbero essere alloggiati gli ospiti attesi in città. «Ho potuto constatare le difficoltà evidenziate dai presidi la scorsa settimana in Prefettura - spiega Dionisi -. Mi sono soffermato a dialogare con i dirigenti e il personale docente e non docente per affrontare le criticità che potrebbero presentarsi, fornendo le garanzie necessarie a rendere disponibili gli spazi più idonei all’accoglienza, come palestre e locali dove non sono custoditi dispositivi informatici».Il dialogo con le scuole avviato da Prefettura, Comune e Provincia aiuta a superare le perplessità espresse dai dirigenti in ordine alla fruibilità delle scuole per ospitare i gruppi. «Ho riscontrato un clima di grande collaborazione e apertura, segnale importante della volontà di contribuire alla piena riuscita dell’evento che offrirà a Nuoro una occasione irripetibile come vetrina privilegiata della Sardegna nel mondo», conclude Dionisi.

