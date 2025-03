Sopralluoghi del Cai per la rete escursionistica 

Sui nuovi sentieri del monte Ortobene verifica sul campo del Club alpino italiano. I 73 soci del Cai fanno fatto l’escursione esplorativa. Presenze dalla città, da Barbagia, Marghine, Goceano, Ogliastra e Oristanese. A dirigere la giornata piovosa il gruppo senior del Cai con Marcello Carta e i suoi collaboratori, partecipazione della responsabile giovani Cai Chiara Cansella, il presidente della sezione Tonino Ladu e il componente di Cai Sardegna, Matteo Marteddu. Obiettivo della ricerca, durata oltre sette ore, la vecchia rete dei sentieri sotto il fitto bosco del Monte e i collegamenti con il nuovo progetto del Comune di Nuoro e di Forestas che verrà accatastato con la segnaletica a standard Cai, in base alla legge regionale 16 del 2017.

La comitiva, con zaino, scarponi e mantelline anti pioggia, ha avviato l’escursione da Janna Ventosa, vecchia provinciale per per Siniscola, appena dopo la chiesetta campestre di Val Verde. Ha raggiunto i rocciai di Fumosa, “Sa Bolatica”, la cima delle antenne, Cuccuru Nigheddu, il bronzo del Cristo, Bidighinzu e Sos Frores, Cuiles nascosti negli anfratti fino a Sas Birghines di Borvore. Il lavoro sarà portato al tavolo tecnico coordinato da Forestas per accatastare i sentieri della Rete escursionistica.

