Sopraelevata nel nome del tricolore 

Lo skyline di Olbia si illumina del tricolore: la sopraelevata sud, che collega il centro città con i quartieri affacciati sull'ansa sud del golfo, ieri sera ha acceso nuove luci sullo specchio di mare che sovrasta.

Dalla posa della prima pietra oggetto di dibattito tra sostenitori e oppositori, l'opera che ha cambiato per sempre (forse) la viabilità della città e il suo orizzonte, ieri è stata trasformata in un monumento di architettura luminosa moderna. «Era un intervento programmato da tempo che contribuisce ad abbellire il waterfront: ci siamo promessi di tenere le luci accese fino all'abbattimento del ponte», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, inaugurando la nuova illuminazione ad alta efficienza energetica. Demolire la sopraelevata è una delle ambizioni del primo cittadino che, a riguardo, ha aggiunto: «Entro fine mese sarà pubblicato il bando per la progettazione della sostituzione del viadotto in tunnel». Il primo di una serie di interventi previsti per valorizzare la città: all'illuminazione del viadotto con proiettori installati sui piloni che consentono di cambiare i giochi di riflessi sull'acqua, seguirà quella del Municipio.

