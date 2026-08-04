Sopraelevata, chiuse le rampe: la viabilità regge l’urto 

Stress test superato, la viabilità cittadina ha retto l'impatto della chiusura delle rampe di accesso alla sopraelevata sud, interdette per quarantotto ore, fino all'alba di venerdì. Chiusa da ieri la rampa che c o llega via Genova al viadotto e da stamattina quella che dalla rotonda Paule Longa porta verso la strada Olbia Sassari, la sospensione della circolazione stradale in un periodo di punta per il traffico in città è stata predisposta per effettuare i monitoraggi del traffico in previsione della progettazione del tunnel sottomarino che dovrebbe sostituire la sopraelevata, che sovrasta il golfo da oltre mezzo secolo, e che unisce il centro città con i quartieri a sud e il porto con l'aeroporto.

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'infrastruttura alternativa alla sopraelevata dovrebbe garantire una viabilità adeguata agli attuali (e futuri) volumi di traffico: il sottopasso a quattro corsie, in continuità con quello esistente, consentirebbe il collegamento con la strada statale Olbia - Sassari, eliminando l'attuale imbuto causato dalle due corsie del viadotto. Non solo, la demolizione del lungo ponte sul mare, oggetto di polemiche tra oppositori e sostenitori, libererebbe la vista su Tavolara, attualmente interrotta da piloni e cemento.

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