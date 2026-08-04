VaiOnline
Olbia.
05 agosto 2026 alle 00:23

Sopraelevata, chiuse le rampe: la viabilità regge l’urto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stress test superato, la viabilità cittadina ha retto l'impatto della chiusura delle rampe di accesso alla sopraelevata sud, interdette per quarantotto ore, fino all'alba di venerdì. Chiusa da ieri la rampa che c o llega via Genova al viadotto e da stamattina quella che dalla rotonda Paule Longa porta verso la strada Olbia Sassari, la sospensione della circolazione stradale in un periodo di punta per il traffico in città è stata predisposta per effettuare i monitoraggi del traffico in previsione della progettazione del tunnel sottomarino che dovrebbe sostituire la sopraelevata, che sovrasta il golfo da oltre mezzo secolo, e che unisce il centro città con i quartieri a sud e il porto con l'aeroporto.

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'infrastruttura alternativa alla sopraelevata dovrebbe garantire una viabilità adeguata agli attuali (e futuri) volumi di traffico: il sottopasso a quattro corsie, in continuità con quello esistente, consentirebbe il collegamento con la strada statale Olbia - Sassari, eliminando l'attuale imbuto causato dalle due corsie del viadotto. Non solo, la demolizione del lungo ponte sul mare, oggetto di polemiche tra oppositori e sostenitori, libererebbe la vista su Tavolara, attualmente interrotta da piloni e cemento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 