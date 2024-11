Sopraelevata addio: sì della Giunta al tunnel sottomarino 

Costruita negli anni Settanta per unire il centro città con i quartieri a sud e il porto con l’aeroporto, ora la sopraelevata a sud di Olbia ha il destino segnato. Ieri, la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo per predisporre le carte che la sostituiranno con un tunnel sottomarino. Stanziati dalla Regione tre milioni e trecentomila euro per il progetto che butterà giù i piloni che interrompono lo sguardo su Tavolara, l'amministrazione comunale marcia spedita per abbattere l'opera che ha cambiato la viabilità cittadina per quasi mezzo secolo, agevolando (anche) lo scorrimento degli alti flussi di traffico. La demolizione è destinata a modificare definitivamente lo skyline della città e nelle intenzioni del sindaco, Settimo Nizzi, a restituire spazi urbani vivibili e sicuri. Olbia come Amburgo e Copenaghen: nelle ambizioni di Nizzi il traforo subacqueo contribuirà a consacrarla città europea, «tra le più virtuose del vecchio Continente nella gestione dello sviluppo urbano sostenibile», si legge nel documento. Opera avveniristica che coniuga innovazione infrastrutturale e sostenibilità ambientale, il tunnel sotto il mare sarà realizzato con le più avanzate tecnologie. Di più, la galleria sottomarina sarà parte integrante della riqualificazione del Golfo per creare un grande parco costiero con aree verdi e percorsi ciclopedonali.

RIPRODUZIONE RISERVATA