«Sopraelevare il Municipio» 

Il municipio di Sestu potrebbe avere un piano in più per ospitare nuovi uffici. Ad anticiparlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «In questi anni la nostra comunità è cresciuta e per offrire un maggior servizio ai cittadini sono state fatte delle assunzioni e ci saranno ulteriori concorsi pubblici. Si rende necessario dunque creare degli spazi nuovi per i dipendenti», spiega Meloni. Il progetto è comunque ai primi passi: «Lunedì sono in programma delle indagini geognostiche nei parcheggi sul retro».

