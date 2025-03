Soppresse le fermate del bus 

Le fermate dell’Arst sulla Provinciale 4 erano pericolose e quindi, per ora, non sono più attive. La soluzione però, forse, è peggiore del problema: ora chi deve prendere il pullman non sta più aspettando il mezzo pubblico alla fermata (poco sicura) a pochi passi da casa ma deve raggiungere direttamente il paese, percorrendo la Provinciale anche per centinaia di metri senza marciapiede e senza illuminazione. Il Comune si impegna a fare il possibile, insieme all’Arst, ma la competenza è di Provincia e Regione.

Il caso

Erano stati i pendolari a chiedere spazi più sicuri: si aspettavano delle migliorie, invece le stesse fermate sono state sospese. Lo spiega il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu. «Ci è arrivata una comunicazione da parte di Arst. Non è possibile garantire la sicurezza delle fermate sulla Provinciale 4, sia per gli autisti sia per i pendolari: questo in sintesi il contenuto. Così, per ora, sono state sospese».

La soluzione

Non tutto è perduto, anzi il piano B sarebbe pronto da anni. «Voglio spezzare una lancia a favore dell’Arst», continua Madeddu, «ci sono soluzioni progettuali con studi e progetti di Arst, ma devono essere finanziate da Provincia del Sud Sardegna e Regione, e siamo ancora in attesa dei fondi. Si tratta di interventi attuabili e che ora sono urgenti. Noi non possiamo stanziare nemmeno un euro, perché non sono di competenza comunale. È però nostro compito fare gli interessi dei cittadini. Con Arst abbiamo inviato una nota a tutti gli enti competenti: alla Provincia, all’assessorato regionale, ma anche alla Città metropolitana di Cagliari e al Comune di Sestu. Questo perché la Sp4 a un certo punto rientra nella municipalità di Sestu. Si devono sbloccare i fondi».

Le reazioni

La sospensione delle fermate preoccupa oltre i cittadini anche i guidatori che transitano sulla Provinciale ogni giorno: «Quando vedo qualcuno attraversare la strada penso sempre a quanto sia pericoloso», confessa Fabio Tidili. «Ci passo ogni giorno, non è il caso che ci siano pedoni. Avevo degli amici che scendevano lì, ma ora senza le fermate è molto peggio».E Nicola Pilloni aggiunge: «Sono stato pendolare fino a qualche anno fa. Ora uso l’auto e la strada provinciale 4 fa sempre paura. Pedoni che la attraversano senza marciapiedi? Follia, si rischia la vita. E lo dico da guidatore».

