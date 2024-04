Sophie Kinsella: «Ho un tumore al cervello, sono stata operata» La popolare scrittrice inglese ha diffuso la notizia sui social 

Un cancro al cervello aggressivo, diagnosticato un anno e mezzo fa. È l'incubo con cui deve fare i conti Sophie Kinsella, prolifica scrittrice inglese di best seller tradotti in tutto il mondo, secondo quanto ha voluto rivelare all'opinione pubblica e alle sue tante lettrici e lettori in un messaggio da cui traspaiono una spinta al coraggio più forte della paura e un understatement profondamente british: filtrati dalla sensibilità verso la propria famiglia e da un impavido desiderio di normalità, malgrado tutto.

L'autrice 53enne, madre di 5 figli, ha spiegato di aver dovuto affrontare la diagnosi più temuta negli ultimi mesi del 2022, di aver subito un intervento chirurgico e di essersi sottoposta a cicli di radioterapia e di chemioterapia. Ma di aver preferito mantenere il più stretto riserbo fino ad oggi, per dar tempo ai figli di elaborare le cose.

Salvo ora decidersi a condividere questo dramma col mondo esterno come gesto di rispetto verso la sua comunità di fan e di solidarietà nei confronti di altri malati: nel nome di una scelta fatta in passato da non poche altre celebrità e di recente - in forma inedita per gli standard di corte - persino da membri della famiglia reale britannica, da re Carlo III, 75 anni, alla 42enne principessa di Galles, Kate, moglie dell'erede trono William.

«Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute - ha scritto Kinsella sui social - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho comunicato prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare queste notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità».

La popolare scrittrice, il cui vero nome è Madeleine Sophie Townley (Wickham da sposata) si è rivolta direttamente ai suoi «cari lettori e follower» - in ansia a milioni in queste ore - assicurando di essere seguita nelle cure dagli specialisti del prestigioso University College Hospital di Londra.

