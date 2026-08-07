Sophia Thakur live “Nora Jazz Festival” punta sulla poetessa 

Ultima delle quattro artiste protagoniste del cartellone “Women in Jazz”, diciassettesima edizione dell'International “Nora Jazz Festival”, Sophia Thakur, in scena oggi alle 21.30 nella magia del parco archeologico di Nora, promette uno degli appuntamenti più originali dell'intera rassegna. Artista pluripremiata capace di superare i confini tra poesia, musica e spoken word, è stata definita dalla rivista Vogue «una delle poetesse più amate del nostro tempo». Straordinaria narratrice dell’animo umano, conquista il pubblico fin dalle prime battute, accompagnandolo in un viaggio sonoro intenso e raffinato, in cui parole, emozioni e musica si fondono in un'esperienza di rara intensità.

Le sue esibizioni registrano regolarmente il tutto esaurito in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Royal Albert Hall al Rockefeller Center, fino a TEDx e Sky Arts TV. La capacità di coniugare la forza della poesia con la sensibilità contemporanea l'ha portata a collaborare con importanti marchi internazionali da Calvin Klein a Nike. A “Nora Jazz Festival” presenta uno spettacolo elegante e coinvolgente, in cui la parola dialoga con la musica dando vita a una performance di grande impatto emotivo. Firma l’Associazione Enti Locali.

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