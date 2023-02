«Sono vivo per le mie figlie» 

«Sono vivo per miracolo e ringrazio Dio. Quando la scarica elettrica mi ha colpito, facendomi fare un volo di alcuni metri, ho temuto il peggio. Io sentivo le voci di tutte le persone accorse in mio aiuto: del mio amico e collega, dei soccorritori e del personale dell’ospedale. Ma il mio corpo non rispondeva più ai comandi del cervello. Ho pensato: devo salvarmi, lo devo fare per le mie due bambine». Mamadou Moussa Cisse, 26 anni del Camerun ma oramai sardo d’adozione, colpito da una scarica elettrica mentre era impegnato nella sostituzione di un palo della linea telefonica in via Molentargius, ieri mattina è tornato a casa. Ha lasciato il Policlinico di Monserrato: «Devo prendere dei farmaci perché ho dolori in diverse parti del corpo. Tra una settimana, se non ci saranno complicazioni, spero di poter uscire di casa».

I ricordi

Moussa da un anno e mezzo circa è assunto in un’azienda che si occupa di impianti e reti telefoniche. «Con il mio collega avevamo appena tolto un palo in legno marcio pericolante. Usando la barramina, un’asta con punta in acciaio, dovevo eliminare la parte finale», racconta l’operaio che vive tra Selargius e Serdiana, dove c’è la sua fidanzata. «Improvvisamente c'è stata la scarica. Eppure il cavo elettrico era ad appena 40 centimetri sotto terra e molto vicino al palo. Un aspetto insolito». È finito a terra. «La violenta scossa elettrica mi ha praticamente immobilizzato. Ho sentito diverse piccole esplosioni. E poi sudavo e sudavo. Provavo a muovermi e a parlare ma non riuscivo. Una sensazione stranissima. Il mio corpo non seguiva gli impulsi del cervello. Il mio primo pensiero? È stato per le mie figlie, due gemelle di 11 anni, e per la mia famiglia. Dovevo salvarmi per stare ancora con loro».

I soccorsi

Di quei momenti ricorda quasi tutto. «Il mio collega, un ragazzo della Guinea, ha subito chiesto aiuto. Ha fermato delle persone. I soccorsi sono arrivati dopo un po’. Poi la corsa in ospedale. Dopo qualche ora mi sono ripreso. I medici e il personale dell’ospedale sono stati magnifici. Si sono occupati di me come se fossi un figlio. Li ringrazio di cuore, così come devo dire grazie al mio collega e amico e alle persone che si sono fermate per aiutarmi. E poi a tutti quelli che si sono interessati alle mie condizioni: ovviamente alla mia fidanzata Valentina, al personale della mia ditta e ai tanti amici». Il fisico possente di Moussa, non passato inosservato nelle corsie dell’ospedale, certamente lo ha aiutato: «Mi hanno detto che ha contribuito a evitare il peggio. Ma devo tutto alla mano di Dio che si è posata su di me».