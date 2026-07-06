«Sono vivo per grazia ricevuta» 

Un anno fa la sua vita era appesa a un filo. Poi il recupero, lento ma efficace. Dodici mesi dopo, Carlo Balloi è salito sul pulpito della chiesa di San Giovanni Battista, in occasione della festa in onore alla Madonna delle Grazie, per raccontare la sua testimonianza.

Per grazia ricevuta, il cardiologo originario di Loceri ha donato alla parrocchia il suo primo stetoscopio, attrezzo del mestiere a cui è particolarmente legato. «La Madonna delle Grazie saprà farne buon uso, forse anche meglio di quello che ne ho fatto io, e saprà intercedere soprattutto sulla nostra categoria, che ci dia sempre più la forza per studiare e aggiornarci ed essere ancora più pazienti con i nostri pazienti».

Momento di fede

La testimonianza di Carlo Balloi ha commosso la folta platea che ha assistito alla messa: la storia recente del cardiologo ha catturato l’attenzione anche dei più scettici. Le condizioni del medico, che a giugno dello scorso anno era stato colpito da un grave malore che aveva suscitato grande apprensione anche tra i colleghi dell’ospedale Brotzu che l’avevano preso in carico.

Domenica, Balloi, figura di spicco della sanità regionale che dopo aver plasmato il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Lanusei, ha guidato lo stesso reparto al Santissima Trinità di Cagliari, è stato invitato alla festa da Lorena Pisano, collega dottoressa originaria di Ilbono e donna di profonda fede. Il cardiologo, già sindaco di Loceri, ha raccontato la sua esperienza da paziente.

L’evento

Ogni anno, la prima domenica di luglio, una moltitudine di fedeli raggiunge Ilbono per venerare la Madonna delle Grazie. Ciascuno con un’intenzione, un voto da sciogliere. Il culto della Vergine è sentito ovunque, anche oltre l’Ogliastra. «Siamo onorati della testimonianza di Carlo Balloi. I fedeli - ha dichiarato il sindaco di Ilbono, Giampietro Murru - donano alla Madonna qualcosa di prezioso. Lo strumento donato dal cardiologo è un simbolo importante». Quella di domenica è stata l’ultima messa in onore alla Madonna celebrata da don Luigi Murgia a Ilbono: da settembre sarà vicario parrocchiale a Lanusei.

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