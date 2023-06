«Sono vicino alla famiglia Orlandi» 

CITTÀ DEL VATICANo. Nei giorni in cui ricorre il quarantennale della scomparsa, Papa Francesco ricorda all'Angelus Emanuela Orlandi ed esprime vicinanza alla famiglia. Un segnale accolto con particolare favore dai congiunti della quindicenne cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983 mentre usciva dalla scuola di musica nel centro di Roma. «In questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi - dice il Papa all'Angelus -. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere, ancora una volta, la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera».

La “Vatican girl”

«Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa», aggiunge quindi davanti ai 20mila fedeli riuniti in un'assolata Piazza San Pietro. Tra loro, ammessi in piazza con striscioni, fotografie e magliette della “Vatican girl'”, ci sono i partecipanti al sit-in convocato dal fratello Pietro Orlandi, con partenza da Castel Sant'Angelo. La famiglia, in questi giorni in cui si è nuovamente battuto il tasto sulla ricerca della verità per uno dei maggiori misteri della storia italiana e vaticana, aveva fortemente auspicato alcune parole del Papa, di incoraggiamento e speranza, in questo appuntamento domenicale. Ed è stata accontentata.

Al sit-in anche da Cagliari

«È stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, è un bel passo avanti», dice Pietro Orlandi a caldo. «Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Pontefice ha ricordato Emanuela, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità», sottolinea. Prima ancora di arrivare in Piazza San Pietro, durante il sit-in, Orlandi si è detto colpito dalle «tantissime persone che sono venute da fuori Roma e da fuori Italia» per questo incontro. Il fratello di Emanuela sottolinea che tra gli altri c’erano anche partecipanti arrivati da Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA