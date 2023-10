«Sono un ragazzo che dà tutto» 

Una cosa così, nella storia della Serie A, non si era mai vista: mai nessuno, in svantaggio di tre reti a 20 minuti dalla fine, era riuscito a ribaltarla e vincerla. Fino a ieri, quando al Cagliari è riuscita un'impresa da ricordare contro il Frosinone. E quando c'è da compiere imprese impossibili, sfruttando i minuti di recupero, non può che esserci la firma di Leonardo Pavoletti, capitano coraggioso e goleador con una doppietta. «Bellissimo, una vittoria sudata e voluta», racconta il bomber a fine partita. «Con una doppietta che non facevo da tanto. Vittoria e doppietta, una domenica bellissima».

L'uomo della domenica

L'ultimo uno-due in Serie A il 16 febbraio del 2019, ancora una doppietta da rimonta, nel 2-1 col Parma. Ieri, però, è stata un'impresa costruita tutta nel recupero, cose da Pavoloso, con un pizzico di gioia in più per aver segnato contro quel Di Francesco con cui, a Sassuolo e Cagliari, non c'è mai stato un grande feeling. «Ci voleva», esulta, spazzando via dalle spalle polemiche e quella sensazione di dover giocare anche contro i fantasmi. «Avevamo approcciato bene la partita. Abbiamo pagato il primo errore e poi il secondo. Sembrava una partita stregata, col rigore e il palo». Ma ecco l'esorcismo: «Era una partita divertente, con tanti errori. E solo alla fine il cuore del Cagliari è uscito fuori». Una vittoria costruita nelle settimane: «Abbiamo scavato dentro di noi per trovare gli stimoli e i dettagli che ci mancavano. Con un pizzico di fortuna li abbiamo trovati e questa vittoria ci deve dare il “la” per un altro campionato».

Quei sassolini

Ranieri, nel dopo-gara, lo ha esaltato, per quello che Pavoletti dà in campo e fuori, ritagliandogli un ruolo “alla Altafini”, «perché José, alla Juve, era già grande, ma quando entrava nel finale segnava sempre. Ecco, spero di allungargli la carriera». Lui, il bomber livornese, sorride. Ha qualche sassolino da togliersi, non certo verso il tecnico: «Arriva l'età in cui vorrei giocare di più, so che non sempre è possibile, ma sento cattiverie eccessive. Sono un ragazzo che dà tutto, se gioco o non gioco, cerco di fare sempre gol per me, i miei compagni e la mia famiglia. Poi ci spolveriamo qualche parolaccia di dosso». Un 4-3 che può rappresentare la svolta della stagione. E lui lo sa bene: «Il cuore del Cagliari sta tornando. Con i giusti dettagli e grazie al mister, siamo sicuri che da questa vittoria ora sarà un altro Cagliari. Avremo ancora difficoltà, ma abbiamo capito a cosa appigliarci, al gruppo e al cuore. Abbiamo incontrato squadre forti, ora che affrontiamo squadre di pari livello ce la stiamo giocando». Una gioia speciale, per il ritrovato Pavogol: «Cagliari è casa mia, ogni giorno ricevo dimostrazioni d'affetto e il minimo per ripagarle è dare tutto e far tornare a casa la gente felice. Lavoriamo per arrivare a questa benedetta salvezza che ci meritiamo tutti. Ma adesso abbiamo un'altra battaglia in casa da affrontare nel modo migliore».

