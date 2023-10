«Sono un essere umano anch’io» 

«Io sono una persona libera, lo sarò nonostante tutto, e cercherò di fare sempre ciò che devo». Giorgia Meloni ricorda uno degli “insegnamenti” di Wojtyla, ossia che «la libertà non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell’avere il diritto di fare ciò che si deve». Lo fa nell’anniversario dell’inizio del suo governo. Un anno fa la premier giurava da presidente del Consiglio al Quirinale, davanti alla figlia e al compagno. Ieri ha deciso di restare lontana dai riflettori - troppo forte rimane l’attenzione mediatica - e vicino alla piccola Ginevra, al termine di una settimana delicata dal punto di vista politico e dolorosa sul fronte familiare per l'annuncio della rottura della relazione.

Andrea Giambruno, invece, è altrove, «distrutto», assicura chi lo conosce bene, in attesa delle decisioni di Mediaset sul suo futuro lavorativo.

Il summit

Al Cairo, durante il summit per la pace in Medio Oriente, la premier ha faticato a nascondere la tensione: «Sto bene, molto bene. Faccio il mio lavoro come sempre». Emotivamente è colpita, ha bisogno di raccogliere le idee, si racconta fra i fedelissimi, ma soprattutto aveva bisogno di passare del tempo con la figlia di 7 anni, di spiegare cosa è successo e cosa cambierà nelle loro vite. «Mi dispiace da morire non esserci di persona», ha spiegato la premier in un videomessaggio diffuso in tutte le convention del partito nelle regioni, «in fondo anch'io sono un essere umano e se c'è qualcuno a cui posso chiedere comprensione beh, penso siano i simpatizzanti, i militanti e i dirigenti di Fratelli d'Italia».

Le frizioni

La sindrome di accerchiamento non è una novità all'interno di FdI e c'è chi vede un riacutizzarsi in un momento delicato. Nel calderone potrebbe rientrare anche qualche frizione con Forza Italia e il rapporto freddo con Marina Berlusconi, ma - si ragiona fra i meloniani - non è questo il problema principale. Neanche se i fuorionda sono usciti su un canale Mediaset, l'editore per cui lavora Giambruno.

«Non esistono» complotti politici, «né Forza Italia né gli eredi di Silvio Berlusconi si presterebbero a un intervento così becero», sostiene il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista al Corriere della sera.

E d’altronde, è la convinzione diffusa tra i veterani di Cologno Monzese, Antonio Ricci e Striscia la notizia sono «veramente una repubblica a parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA