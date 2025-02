«Sono troppi quindici giorni di chiusura» 

L’annuncio dell’amministrazione sui tempi del trasferimento del mercato di San Benedetto in piazza Nazzari solleva dubbi tra i banchi delle opposizioni a Palazzo Bacaredda. A preoccupare sono i quindici giorni durante i quali sia il mercato storico che quello provvisorio rimarranno chiusi (un tempo, comunque, concordato con gli operatori). «Non si capisce perché il trasloco durerà cosi tanto», dice Giuseppe Farris, CiviCa 2024. «Purtroppo si è realizzato ciò che abbiamo cercato di evitare per settimane: è possibile chiudere per così tanti giorni il mercato? Spero che questa decisione venga ridiscussa e che vengano pensati adeguati ristori per gli operatori», sottolinea Roberto Mura, Alleanza Sardegna.

«Oggi», sottolinea Giuseppe Farris, «le uniche certezze sono costituite dalla data di chiusura di San Benedetto e di apertura di piazza Nazzari. Troppo poco. E anche per la riqualificazione di San Benedetto, certamente necessaria, alla Giunta Zedda è mancato il coraggio di procedere a una variante in corso d’opera ed effettuare i lavori per blocchi». E poi conclude: «Preoccupa anche il fatto che non ci siano certezze sul versante progettuale del nuovo mercato, uno dei simboli identitari della città: si sa per il momento solo che si procederà all’eliminazione di altri parcheggi nell’area circostante». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA